Gobierno busca generar 275 mil empleos en 5 años

El empresario sostiene que no es solamente preservar las plazas de trabajo existentes, sino de cómo se crearán mayores plazas de trabajo para poder insertar laboralmente esa masa crítica de personas que se están graduando y desafortunadamente ahora mismo no hay oportunidad de trabajo.

“Si capitalizamos en las alianzas Público Privadas, donde el Gobierno no arriesga per se, pero si el capital se invierte por parte de la empresa privada se van a poder construir hospitales, carreteras, lo que ayudará a incrementar el empleo que es lo que más urgente necesita este país”, dijo.

