Gobierno busca definir futuro de cuarto puente sobre Canal de Panamá

“Una de las razones por la que estamos tratando de cambiar el alineamiento del puente es para minimizar estas afectaciones al Puerto de Balboa , evidentemente esto implicaría que la indemnización no se diera o que fuera mucho más baja de lo que está planteado, pero sobre todo que no se afecte la operación del puerto y además que no se afecte la construcción del puente”, afirmó el ministro.

Sabonge se abstuvo de dar cifras del monto posible de estos cambios que se han propuesto, pues depende de las evaluaciones realizadas por el Gobierno y el consorcio CPCP, integrado por las empresas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD.

