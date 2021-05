Gobierno británico niega ‘graves acusaciones’ sobre su respuesta a la Covid-19

“Las acusaciones que se presentaron ayer” son “graves”, “falsas” e “infundadas”, se defendió el ministro el jueves en la Cámara de los Comunes. “Siempre he sido sincero con la gente en público y en privado”, afirmó, asegurando que el gobierno adoptó “un enfoque abierto y transparente, explicando lo que sabemos y lo que no sabemos”.

El gobierno británico negó este jueves 27 de mayo las “graves acusaciones” lanzadas la víspera por Dominic Cummings, exasesor especial del primer ministro Boris Johnson, en particular contra el ministro de Sanidad, quien aseguró no haber mentido al país sobre su gestión de la pandemia.

