Gobierno británico difunde nuevo expediente contra Osama bin Laden

*”Existen informaciones (que) vinculan a una mayoría de los piratas del aire a la (red) Al Qaida y no solamente a tres de ellos como se había establecido antes”. Downing Street no precisa cuántos piratas del aire de los 19 -que participaron en los atentados del 11 de septiembre- están vinculados a la organización de bin Laden.

