Gobierno anuncia nueva política de asilo en la frontera con México | Noticias Univision Inmigración

El gobierno anticipó que las personas que sean procesadas y que están registradas en el MPP, una vez ingresen, no serán detenidas y no serán juzgadas en la frontera, pero el DHS seguirá un estricto protocolo para asegurar que las personas asistan a sus citas ante la corte de inmigración hasta que concluyan sus casos de asilo.

El plan de Biden también señala que las autoridades de inmigración “tratarán de procesar a la gente lo más rápido que se pueda, no habrá cambio de estatus en la frontera” y reiteraron que en estos momentos “la frontera no está abierta”.

Las recomendaciones agregan que quienes no sean elegibles en estos momentos y no aguardan por su cita ante un juez de inmigración, “tienen que esperar lo que deben hacer”. Y agregan que “no viaje nadie nuevo a la frontera, porque las autoridades federales no atenderán a nadie, solo a los que están aguardando bajo el MPP”.

