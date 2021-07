Gobernadora de Colón permitirá marcha el miércoles

Destacó que como autoridad esta consciente que las demandas que están haciendo grupos organizados en la provincia y q ue han convocado a través del Frente Amplio Colonense, una marcha este miércoles 21 de julio, son reales y que deben ser escuchada por las autoridades nacionales. “Yo recuerdo que, como diputada por Colón, marché junto a esos grupos exigiendo lo mismo y siempre lo he hecho, sin embargo, estos momentos no son iguales que los ya vividos, hoy a 2 años de gestión gubernamental estamos viviendo casi 17 mes de pandemia , que ninguno de nosotros solicito, se que los problemas existen y hay que enfrentarlo, pero en estos momentos nos estamos recuperando económicamente para hacerlo”, sostuvo.

