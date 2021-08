Gobernadora de Colón asegura que ‘no están mareando’ a los grupos en mesa de diálogo

“Lo que no voy a permitir es que se nos falte el respeto, indicando que estamos tratando de marear a los integrantes de las mesas , eso no es cierto, todos los que estamos en estas conversaciones estamos preocupados por Colón y vivimos los problemas diariamente y queremos que se den resultados positivos”, añadió la gobernadora, quien anunció además que esta semana el ministro de Vivienda volverá a Colón para la mesa del diálogo, e hizo un llamado a las autoridades locales para que sean convocados a cualquier mesa temática para poder dar respuestas a las inquietudes, coordinando con las autoridades superiores.

