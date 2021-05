Gobernador de Florida elimina todas las restricciones frente al covid-19 – Viajar – Vida

Rick Kriseman, el alcalde demócrata de St. Petersburg, se sumó a las críticas en una conferencia de prensa donde dijo que “esta ley no es para la protección de los floridanos. Es política y esto no debería ocurrir”.

DeSantis criticó las estrictas medidas de seguridad sanitaria que siguen en pie en otros estados del país. Dijo que a estas alturas, quienes aún necesitan “vigilar” a los residentes, “están diciendo que no creen en las vacunas, no creen en los datos, no creen en la ciencia”.

“En este punto, las personas que no han sido vacunadas, ciertamente no ha sido por falta de disponibilidad”, añadió De Santis.

