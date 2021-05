Glovo sufre un ciberataque y las cuentas de repartidores y clientes aparecen a la venta en Internet

La compañía ha confirmado que no se accedió a ningún dato de tarjeta de crédito de sus clientes, ya que esta información no se almacena, y ha asegurado, además, que está investigando lo ocurrido y que se ha puesto en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos.

“Tan pronto como fuimos conocedores, tomamos medidas de forma inmediata, bloqueando el acceso del tercero no autorizado e implementando medidas adicionales para proteger nuestra plataforma”, ha asegurado la compañía. No obstante, y según el medio citado, los datos de usuarios y repartidores seguían a la venta en Internet, con el potencial de modificar la contraseña de las cuentas.

