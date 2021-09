Gloria Trevi: “Soy la antidiva, para mí es mucho más cómodo”

Después de una etapa oscura a causa de la pandemia, Gloria Trevi se propuso darle ritmo, color y, sobre todo, voz a este verano que ya da sus últimos coletazos. La incombustible mexicana, que se ha vuelto loca con su nueva canción, lleva todo el verano reventando las pistas del baile (hasta donde es posible dadas las circunstancias) junto a Guaynaa, uno de los referentes del género urbano. Que siga la fiesta.

Un tema idóneo para esta época del año. Sí. Es una canción que me parece superdivertida y es la punta de lanza de mi nuevo material musical, un disco de doce canciones. Me ha sacado de mi zona de confort, ya que tiene algunas pinceladas de urbano aunque también de lo que es lo mío, el pop y el rock. Con ella puedo volverme loca, hacer lo que me da la gana.

¿Con qué más cosas se vuelve loca Gloria Trevi? Con el público en general. En los conciertos, si me reciben eufóricos, es como que me tiro directamente del tobogán junto a ellos. Y si no me reciben así, pongo más empeño en hacerlos reaccionar, porque tengo que ganarme su cariño y su atención.

“‘Nos volvimos locos’ solo habla de ligar, que buena falta hace”

Sabe que, por muchas de sus canciones, es la reina de las fiestas… y de los karaokes. ¡Me encanta! Y me gusta ver a las nuevas generaciones prendadas de muchos de mis temas, actuales y también de los noventa. Otra cosa que me encanta es que me manden vídeos de fiestas, ya sea en antros, yates o casas, con mis canciones e incluso imitándome. Eso me hace sentir muy emocionada. Incluso hay veces que estoy en el escenario y hago un flashback donde recuerdo que fui una niña muy solitaria, no tenía muchos amigos, la verdad. Sin embargo, soñaba con esos amigos que, ahora puedo decir, me los ha dado la música. Eso se siente bien bonito.

Muchas de sus canciones son muy reivindicativas y contienen crítica social. ¿Se siente cómoda cantando esa temática? Sí, aunque no todas son así, porque creo que también tiene que haber momentos para otros temas más relajados. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia a mí lo que me salía era hacer una crítica hacia los gobiernos, pero creí que no era lo ideal para un público que, en esos momentos, estaba tan triste. Entonces surgió Frágiles, mi anterior tema. En el nuevo, Nos volvimos locos, tampoco hay una crítica social. Al contrario, solo habla de ligar, que buena falta hace.

“Discriminar a cualquier ser humano por su preferencia social, por su religión o por su color de piel es lo más ignorante que puede hacer”

La tildan de diva, en el buen sentido de la palabra. ¿Está de acuerdo? ¿Qué debe tener una diva para serlo? Yo siempre digo que soy la antidiva, porque para mí es muy cómodo serlo. Cuando estoy en el escenario, me convierto en una antidiva, porque empiezo a sudar, me quito el pantalón si me da la gana… En ese momento me sale el ADN y, para mí, es mucho más cómodo ser una antidiva. ¿Qué tiene que tener una diva? Pues cosas muy lindas y rodearse de un buen equipo de trabajo, mis hadas madrinas, que le ponen a una bella. Pero, al final, yo no puedo mantener mucho esa pose.

Gloria Teevi y Guaynaa. Danna Prensa

Es icono en la lucha por los derechos del colectivo LGTBI, que ahora parecen sufrir un retroceso. ¿Qué opina? Así es la humanidad, que camina dos pasos, retrocede tres, luego camina cuatro… Pero no debemos rendirnos. Discriminar a cualquier ser humano por su preferencia sexual, por su religión o por su color de piel es lo más ignorante que puede haber. Es como cuando hablan de mí sin haber estado en mis zapatos. Es muy fácil hablar con la boca llena de ignorancia, pero no nos vamos a dejar. Hay que seguir caminando y, como dicen en México, a chillidos de marrano, oídos de carnicero.

Toda una vida en los escenarios, contada también a través de sus canciones, ¿qué balance hace de ella? Intensa. No cambiaría ningún momento, me daría miedo el efecto mariposa. Me he caído, me ha costado levantarme, y creo que hay algunas personas a las que mi vida les sirve de algo.

“No cambiaría ningún momento, me daría miedo el efecto mariposa”

Fue y es una mujer rompedora. ¿Costó mucho situarse en un lugar de éxito siendo eso, mujer? Cuando yo empecé, hablar de ciertos temas, como por ejemplo la virginidad de las mujeres, provocaba una verdadera conmoción, al menos en Latinoamérica. Sin embargo, las barreras que siento yo ahora son incluso más grandes que en mis inicios. Pero también las vamos a derribar. Y lo vamos a hacer con música, demostrando que somos lo opuesto a lo que dicen de nosotros. Cuando hablo en plural es porque me siento muy identificada con la comunidad LGTBI, con los inmigrantes en Estados Unidos y con todas las calumnias que dicen de ellos y, en particular, de mí. Lo único que queda es no rendirse. Como dice una frase de un libro que me gusta mucho, El arte de la guerra, nunca creas que eres lo que tu enemigo dice de ti, porque entonces él habrá ganado la batalla.

En más de 30 años de carrera, y con lo rápido que cambia la música, ¿cómo se reinventa una artista? No estoy tratando de reinventarme, hago la música me sale. A mí desde el principio me han gustado varios estilos. Creo que, más que ofenderse ciertas generaciones negando según qué géneros, deberían dejar que la gente se divierta.

“Las barreras que siento yo ahora son incluso más grandes que en mis inicios”

Ha colaborado con cantantes españoles. ¿Con quién más le gustaría hacerlo? Ya lo hice con Mónica Naranjo, con Raphael, también soy amiga de Alejandro Sanz… Hoy por hoy no me siento capaz de decir ningún nombre, el tiempo dirá y me dará oportunidades.