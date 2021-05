Gloria Steinem, icono del feminismo, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021

El Premio de Comunicación y Humanidades recayó el pasado año de manera conjunta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) y el Hay Festival of Literature & Arts tras haberse concedido en ediciones anteriores, entre otros, al Museo del Prado, Les Luthiers, James Nachtwey, Emilio Lledó, Joaquín Salvador Lavado “Quino”, Annie Leibovitz o The Royal Society.

