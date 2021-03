Gloria Estefan y Sharon Stone, unidas por la edad, los traumas y un libro

Los médicos le informaron que no volvería a caminar ni a tener más hijos, pero ella se sobrepuso y no solo logró andar y bailar otra vez, sino que en 1994 tuvo a su hija Emily.

En “In the Beauty of Living Twice”, Stone, ganadora de un premio Primetime Emmy y de un Golden Globe, además de nominada al Óscar y Screen Actors Guild, relata sus esfuerzos por reconstruir su vida tras el grave problema de salud que padeció en 2001.

Books & Boooks anunció este jueves el encuentro virtual que tendrá lugar el 1 de abril entre la cantante de éxitos como “Mi tierra” y “Get on Your Foot” y la protagonista de filmes como “Total Recall”, “Silver” y “Ratched”.

La cantante de origen cubano Gloria Estefan se transformará en entrevistadora de Sharon Stone para desgranar el libro autobiográfico de la actriz “In the Beauty of Living Twice” en un evento organizado por una librería de Miami.

