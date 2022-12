Gloria Estefan se sincera sobre la sexualidad de su hija

Nominan a premio a “Red Table Talk: The Estefans” 0:40

(CNN) — La crianza de los hijos puede ser difícil, incluso para las leyendas musicales.

La cantante Gloria Estefan, en un nuevo episodio de la serie de HBO Max y CNN, “Who’s Talking to Chris Wallace?”, se sinceró con Wallace sobre su renuencia a dejar que su hija, Emily, hablara con su abuela sobre su sexualidad antes de morir. (CNN y HBO Max comparten la empresa matriz Warner Bros. Discovery).

En 2020, Estefan y Emily hablaron sobre el conflicto en “Red Table Talk: The Estefans”. En ese momento, Estefan explicó sus razones y señaló que no estaba avergonzada, pero que le había advertido a Emily sobre su acercamiento ante la preocupación por la salud de su madre. Desde entonces, se ha disculpado con Emily.

“Le dije que lo hiciera despacio”, le dijo a Wallace. “No la sientes y le dices, boom. Dale un minuto para que procese”.

Estefan compartió detalles adicionales sobre su decisión de abordar públicamente lo sucedido.

“En la comunidad latina, muchos de estos temas no se tocan, son tabú. La gente ve, pero no quiere hablar de eso, no quiere verlo”, afirmó Estefan. “Y el objetivo de hacer esos 20 episodios fue que tengo a todas estas personas que me han amado a lo largo de los años y me han apoyado. Y quiero que se den cuenta de que todos somos solo familias que intentan superar los momentos difíciles de la vida”.

Desde entonces, Estefan ha recibido “innumerables” cartas de seguidores que dicen que el programa también los ayudó a hablar con sus padres, dijo.

“La vida es complicada. La vida es dura”, aseguró Estefan. “Y queríamos compartir esas cosas con la gente, para que se dieran cuenta de que estas son conversaciones que debemos tener. Y realmente fue maravillosa la respuesta.”

Estefan aplaudió a su hija, quien también es cantante, alabando su fuerza de voluntad. El sector es más difícil ahora para los músicos jóvenes, dijo, pero Emily está decidida, incluso aparece en el nuevo álbum de Estefan, “Estefan Family Christmas”.

“Todo lo que le he dicho siempre es que hagas lo que te apasiona. Tienes que hacer lo que te hace feliz”, comentó Estefan. “Y eso es lo que ella está haciendo”.