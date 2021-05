Gloria Camila organiza un acto por el 15 aniversario de la muerte de Rocío Jurado y Rocío Carrasco se queda fuera del homenaje

Este 1 de junio se cumplen 15 años del fallecimiento de Rocío Jurado y, por este motivo, la familia Ortega-Mohedano se reunirá para rendirle el homenaje que se merece a ‘La más grande’. Sin embargo, parece que no todos asistirán al evento.

Gloria Camila, hija de la cantante con el torero Ortega Cano, ha anunciado en Instagram que, al ser ese día entre semana, habían preferido organizarlo el 29 de mayo a las 11 en el Santuario de la Virgen de Regla de Chipiona (Cádiz), y ha invitado a asistir a todo el que quisiera.

“Luego iremos al cementerio a visitarla para que estemos con ella. Y todos los que quieran puedan asistir, siempre y cuando sigamos las medidas de seguridad de la Covid“, ha explicado en sus stories de Instagram.

Además, a todo el que quisiera recordarla en su día, podía participar a través de las redes sociales: “El día 1 de junio, que es el día oficial del aniversario de mi madre, queremos que todos los que quieran participar nos ayuden a hacer trending topic en Twitter y, en Instagram, a compartir publicaciones con el hashtag #RocioJuradoInmortal“.

“Para que ese día se viralice y ese día sea bastante especial. Esperemos que lo consigamos. Os invitamos a que participéis“, ha pedido y ha colgado un par de carteles con ambos eventos.

La habitual ausencia de Rocío Carrasco

La familia de Rocío Jurado se reunirá, como cada año, por este día tan especial. Su viudo José Ortega Cano, sus hermanos Gloria y Amador Mohedano, su cuñada Rosa Benito y sus hijos Gloria Camila y José Fernando. Sin embargo, quien no estará presente, también como cada año, es Rocío Carrasco, tal y como ha informado Semana.

Rociíto no guarda buena relación con su familia desde hace años, por lo que no ha estado formando parte de estos actos. Aun así, este gesto no quita que quiera a su madre y la recuerde cada año, además de que, como ya ha manifestado, quiera recuperar el contacto con su familia, pero se lo impide la buena relación de algunos de ellos con su ex Antonio David.