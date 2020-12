Globalstar e Innovatio Corp. Consultores formalizan alianza en Panamá.

La cobertura convencional que ofrecen las compañías telefónicas no es suficiente para poder sobrellevar una situación de emergencia en lugares en donde la cobertura es menor o nula. Las redes de satélite se construyen independientemente a la infraestructura local, y como resultado, suelen ser las únicas redes de comunicaciones confiables y operables disponibles. Dispositivos revolucionarios como el SPOT X de Globalstar se encuentran presentes en el sistema de protección civil del gobierno panameño; la operación de los dispositivos permite administrar un servicio de comunicación efectivo que permita la conexión sin preocuparse por la ubicación en la que se esté y en donde la señal convencional no llega, para tener un rastreo óptimo con mejores tiempos de respuesta y eficiencia para todos los involucrados.

Panamá, 30 de diciembre de 2020.- Globalstar, proveedor líder mundial de soluciones IoT satelitales, e Innovatio Corp. empresa especializada en la asesoría y desarrollo de proyectos de telecomunicaciones y seguridad IT para los sectores empresarial y gubernamental. El principal objetivo es incorporar la comunicación satelital para brindar asistencia humanitaria y poder mantener en conexión a los rescatistas del país en lugares donde la comunicación convencional no existe; esto con el fin de continuar apoyando la gran labor de ayuda y rescates en todo el territorio panameño.

