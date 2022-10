Gleyber “meció al bebé” después del último out de la SDLA

El venezolano Gleyber Torres le puso un signo de exclamación al último out de la victoria de Nueva York por 5-1 sobre Cleveland en el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana el martes en el Yankee Stadium, con el cual su equipo avanzó a la SCLA. El segunda base de los Yankees “meció al bebé” luego de recibir el tiro del campocorto Isiah Kiner-Falefa en la segunda base para sacar el último out en la parte alta del noveno inning.

You May Also Like