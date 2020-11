Gladys Brandao: su academia Blingz cerró porque no era prioridad

Sabe perfectamente que hoy no es una prioridad las clases de modelaje, pues son un lujo, más no algo vital. “Ese rubro va a demorar mucho en poder establecerse nuevamente”, contó.

La ex-Señorita Panamá, Gladys Brandao, contó a día a día que su academia Blingz cerró porque tenía que cerrar. “Definitivamente no podía seguir. Yo tengo locales comerciales propios que eran donde estaba el Rincón de los Nuestro en la Transístmica, que era antes el negocio de mis padres. Hicimos unos locales ahí y podía haberme llevado la academia allá, pero no iba a poder abrir. Realmente ni siquiera han abierto los gimnasios ni tampoco este tipo de escuelas para los niños”, nos dijo.

Gladys Brandao cambió el mundo del modelaje y coreografías por el diseño de interiores. ¿Y eso? La pandemia llegó para arrasar no solo en materia de salud, sino también en el rubro económico, y muchas fueron las empresas que tuvieron que cerrar sus puertas porque no veían “los verdes”. ¡Ajá!

You May Also Like