Gladys Brandao: ‘Dios no nos está castigando’

Además recomienda que este tiempo lo aprovechemos para tener una conexión espiritual y para que se examinen por dentro y valoren lo más importante que es la familia. “Dios no nos está castigando, más bien nos está dando un tiempo para volver atrás y valorar lo realmente importante, porque si no prestamos atención los que terminaremos castigándonos seremos nosotros mismos a causa de nuestros actos”, concluyó.

Gladys mencionó que por la pandemia tuvo que dejar de trabajar porque dar un curso de modelaje , desde el hogar, no es lo mismo, ya que no tendría forma de corregir una técnica; y es por eso que este tiempo lo aprovecha para innovar en su negocio.

“Aquellos que son emprendedores este es el momento para desarrollar buenas ideas; a los que por alguna razón no pasaban tiempo en familia, yo creo que este es un tiempo en el que Dios le está hablando a todos los integrantes. Recuerda que cuando Dios trabaja en nuestras vidas, no solo va contigo o conmigo, él trabaja en grupo, contigo, con las personas que tu vives. Por lo menos yo estoy acompañada aquí con mi esposo y hemos cogido este tiempo para compartir y hacer otras cosas que no podemos por el corre corre”.

You May Also Like