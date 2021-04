Givenchy, el aliado de Hepburn

“El estilo de Audrey llegó con una silueta tan distinta, tan actual”, asegura el diseñador. Los dos se entendieron de maravilla, tanto en moda como a nivel personal. Se comprendían el uno al otro, “lo que le gustaba, lo que podía ponerse”. “Las prendas de Givenchy son las únicas en las que me siento yo misma. Más que un estilista es un creador de personalidad”, declaró la actriz, nacida en 1929, sobre su amigo Hubert, al que llamaba a veces “solo para decirle te amo”. La que fue embajadora de buena voluntad para Unicef desde 1988 dio muchas entrevistas en televisión en las que aparecía con una camiseta de raso o de seda. Cuando le contaba los horrores de la guerra a su amigo solía decirle: “Con este trocito de seda me siento protegida, porque tú estás cerca de mí”.

A partir de entonces pidió al diseñador francés que la vistiera para la películas. Ese mismo año se puso otro vestido marfil floreado para recibir un Óscar. ‘ To Audrey with love ’, en el Gemeentemuseum de La Haya, rinde homenaje a Audrey Hepburn mediante obras maestras de raso, tul y seda que la actriz lucía con elegancia. Hubert de Givenchy preparó durante un año esta exposición, mimando cada detalle y cada uno de los 100 modelos presentados. La estrella de Hollywood lució un tercio de ellos. Destaca el traje de crepé de lana con guantes de cuero de Charada (1963), el vestido de fiesta con transparencias y terciopelo, tul y lentejuelas de Lazos de sangre (1979) o el vestido negro con una miríada de perlas de Desayuno con diamantes (1961).

“No estaba en condiciones de hacer un gran vestuario para Sabrina y le dije no, señorita, no puedo vestirla”, añade el diseñador, quien afirma que no tenía suficientes empleadas en sus talleres. Ante esa contestación, Audrey Hepburn lo invitó a cenar, “algo sorprendente para una joven educada”. Al final de la comida, Givenchy , seducido por su encanto, le propuso que volviera al día siguiente a su taller de costura. “Con la cintura que tenía, todo le sentaba bien”, recuerda Givenchy , de 89 años. “Me convenció. Y qué afortunado fui de haber aceptado”.

