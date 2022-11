Giuseppe Loprete: ‘El tapón del Darién ya está abierto’

Los migrantes son irregulares y ya viven en situación de vulnerabilidad. No se justifica, pero si no hay integración, quedan en la criminalidad.

Los que no hablan español quieren seguir su camino. Otros, como los venezolanos, cubanos y ecuatorianos, podrían estar interesados en una integración o en quedarse un poco más (no solo unos días). Si hay trabajo, por ejemplo.

Se hacen esfuerzos, pero los intereses cambian cuando cambian los gobiernos. Cambian las políticas y las perspectivas. No hay la creencia de que es un problema regional. Los intereses son que el flujo se vaya lo más rápido posible. Es lo mismo que quiere el migrante: llegar lo más rápido posible al destino, porque entre más se quedan más gastan. Pero la realidad es que no es fácil cruzar cinco, seis y siete fronteras en una o dos semanas.

Hay demasiados conflictos y crisis de las que ahora no se habla mucho, como Libia y Yemen. No es fácil negociar con tantos actores sobre medidas que son extremas. Naciones Unidas está en proceso de reformas, también.

El origen de toda esta situación es Venezuela. Hay 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Si eso no cambia, tampoco cambiará en la región. Pero la dinámica tiene que ser regional. Si no, el problema solo se traslada a otro país.

La mayoría de estas personas no tiene ni un documento. Los gobiernos no saben cuántos migrantes irregulares tienen… Solo tienen lo que el migrante dice.

You May Also Like