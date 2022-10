Giovanna Benedetti en su academia

Sobre Giovanna y sobre su obra, expresaba Carlos Garrido Chalén, laureado poeta, distinguidísimo abogado y periodista peruano en su comentario al poema Entonces, Ahora, Luego de Giovanna Benedetti: “ En ese entender la eternidad y la vida a partir de la Palabra, Unamuno arribó a la conclusión de que El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere –sobre todo muere–, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, que se ve y que se oye, el hermano, el verdadero hermano […] el hombre concreto, es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda filosofía, quiéranlo o no ciertos sedicentes filósofos. En ese entrañable cavilar, en esa forma acústica y novedosa de entender la Palabra, como fiel de todos los Decretos inmortales, pero bajo una perspectiva distinta del amor y la ternura, de la historia y de la vida, camina la laureada poeta y escritora panameña Giovanna Benedetti, que se ha convertido, por obra y gracia de su potencia creadora y su fino talento, en una de las más grandes revelaciones literarias de los últimos 20 años ”.

