Giorgia Meloni supera la primera votación de su investidura en el Parlamento italiano

En su discurso ante los diputados, la nueva primera ministra desgranó su programa de gobierno para los próximos 5 años en un largo discurso en el que quiso enviar un mensaje europeísta, no sin críticas a la Unión Europea, además del adelantar algunas reformas importantes como una amnistía fiscal y renegar del fascismo. “Nunca he sentido simpatía por regímenes antidemocráticos, incluido el fascista”, dijo Meloni, de 45 años y que lidera un partido heredero del Movimiento Social Italiano, fundado en 1946 por los últimos fascistas.

