Gio Reyna rompe el silencio contra Berhalter: “Me dijo que mi rol sería limitado en el Mundial”

También soy una persona muy emocional, y reconozco plenamente que dejo que mis emociones saquen lo mejor de mí y afecten mi entrenamiento y comportamiento durante unos días después de aprender acerca de mi papel limitado. Me disculpé con mis compañeros de equipo y entrenador por esto, y me dijeron que estaba perdonado. Después, me quité de mi decepción y di todo lo que tenía dentro y fuera del campo.

La novela no se termina. Giovanni Reyna no tardó mucho en romper el silencio después de que el entrenador de la selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter , ventilara una indisciplina en la que se refería precisamente al jugador del Borussia Dortmund.

