Ginóbili minimiza sus opciones de participar en Juegos de Río 2016

El estelar argentino Emanuel Manu Ginóbili reconoció que tiene una posibilidad ínfima de estar en la selección argentina de baloncesto para los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, al admitir que el físico ya no le responde.

“Me encantaría mantener ese sueño vivo de jugar un Juego Olímpico, pero la realidad es que es ínfima la chance porque ya no me da el cuero (no resisto)”, declaró al diario La Nación el baloncetista de 37 años y una de las estrellas de la NBA.

El escolta de San Antonio Spurs admitió que la selección argentina no es su prioridad: “No me siento bien y no quiero ir a dar lástima ni ir a sufrir. La selección es para pasarla bien, para dar todo lo que tienes y hoy por hoy no estoy en condiciones de hacer eso”.

Apuntó que “cada día, para cada partido, tengo que hacer un montón de cosas para llegar a la cancha, me duele todo”.

Diez días atrás, el entrenador de la selección albiceleste, Sergio Hernández, había descartado la presencia de Ginóbili en el equipo que disputará el Preolímpico de Monterrey que se jugará en México entre el 25 de agosto y el 6 de septiembre próximos.

No obstante, Hernández dijo mantener “la ilusión” de contar para los próximos Juegos Olímpicos con la estrella de la llamada Generación Dorada del basquet argentino.

Ginóbili se había quedado al margen de los Mundiales de Turquía 2010 y de España 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 sería la última chance de que vista la casaca albiceleste.

Con Argentina, Ginóbili fue subcampeón en el Mundial Indianapolis 2002 y en los Juegos Olímpicos obtuvo el oro en Atenas-2004 y el bronce Beijing 2008.

Además estuvo en el equipo argentino dos veces campeón del Torneo de las Américas, como local en 2001 y en 2011, cuando clasificó para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en el que terminó en el cuarto puesto.





Source link

Me gusta: Me gusta Cargando...