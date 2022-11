Gilberto “Zurdo” Ramírez vs. Dmitry Bivol, resultados y highlights: espectacular triunfo del campeón ruso en la pelea por el título semipesado AMB

Dmitry Bivol cerró un 2022 espectacular con una verdadera exhibición de su talento: el ruso sacó su clase A para derrotar por decisión unánime al mexicano Gilberto Zurdo Ramírez sin dejar algún tipo de dudas, en su décima defensa del campeonato mundial semipesado de la AMB.

Bivol realizó la mejor actuación de su carrera, desde el primer round al último, frente a un rival que lució muy lento y que no tuvo la agresividad suficiente para intentar al menos poner en aprietos al campeón, que lució todavía mejor que cuando venció a Canelo Álvarez en mayo.

Ahora es de 21-0-0 el récord de Bivol, que no noquea desde que venció a Sullivan Barrera en 2018 pero no le importa: crece pelea a pelea en los rankings de los mejores libra por libra y tiene los argumentos suficientes como para estar en el top 5 de cualquier especialista. ¿Candidato a mejor boxeador del 2022?

Del otro lado, Ramírez estuvo muy lejos de convencer en su gran oportunidad, perdió su invicto (ahora su récord es de 44-1-0) y dejó una imagen mala en el escenario más grande en el que haya estado.

Zurdo Ramírez vs. Dmitry Bivol: resultados y highlights de la pelea y el resto de la cartelera

Ya es oficial la victoria de Dmitry Bivol. Los jueces dieron tarjetas de 118-110 y 117-111 para Dmitry Bivol, campeón mundial semipesado de la AMB.

Tarjeta extraoficial de SN: 10-9 Bivol (119-109 Bivol).

Round 12: Incluso en el último asalto fue Bivol el que lastimó más, aprovechando uno y cada error de Ramírez, lento de reacción cuando queda expuesto. A un minuto del final Bivol conectó varias manos en fila y Ramírez pareció en problemas, resistiendo como podía. Aguantó el Zurdo hasta las tarjetas, pero la victoria será para Dmitry Bivol.

Tarjeta extraoficial de SN: 10-9 Bivol (109-100 Bivol).

Round 11: Hasta contragolpeando desde las cuerdas Bivol lo castiga a Ramírez, en lo que continúa siendo una gran demostración del campeón ante un rival frustrado, que no encuentra forma de incomodar al ruso.

Tarjeta extraoficial de SN: 10-9 Ramírez (99-91 Bivol).

Round 10: Esta vez Bivol descansó y Ramírez finalmente se lleva el asalto, solo por proponer un poco más ante un rival que ya siente que tiene su trabajo realizado.

Tarjeta extraoficial de SN: 10-9 Bivol (90-81 Bivol).

Round 9: Ramírez controlaba este round por pasividad de Bivol, hasta que el ruso sacó la metralla en el minuto final y conectó combinaciones que no tuvieron respuesta enfrente. Es total la exhibición de talento del campeón mundial.

Tarjeta extraoficial de SN: 10-9 Bivol (80-72 Bivol).

Round 8: No puede soltar su izquierda Ramírez y sin eso no hay camino a la victoria para él, contra un Bivol que cada vez se tiene más confianza para salir a atacar y lo consigue con claridad.

Tarjeta extraoficial de SN: 10-9 Bivol (70-63 Bivol).

Round 7: Bivol salió a atacar un poco más, llegó con dos golpes fuertes y puso en riesgo a Ramírez, que salió de allí con golpes al cuerpo. Al final el ruso volvió a terminar atacando a un Ramírez que apenas le puede conectar algunos golpes a las zonas blandas. Es total el dominio del campeón.

Tarjeta extraoficial de SN: 10-9 Bivol (60-54 Bivol).

Round 6: La velocidad de Bivol marca la diferencia en el combate frente a un Ramírez que no puede oponer resistencia a los golpes del campeón, aunque los golpes de Bivol no sean tan potentes.

Tarjeta extraoficial de SN: 10-9 Bivol (50-45 Bivol).

Round 5: Otro asalto más para Bivol, apegado a su plan y con un trabajo muy limpio, soltando la mano derecha.

Tarjeta extraoficial de SN: 10-9 Bivol (40-36 Bivol).

Round 4: Bivol llevó al Zurdo contra las cuerdas en el inicio tras un gran derechazo, luego al mexicano le pedían que mantenga un alto volumen de golpes pero eso ya parece irse complicando para él. El ruso se mete en la corta distancia y ahí lo hace sufrir al retador.

Tarjeta extraoficial de SN: 10-9 Bivol (30-27 Bivol).

Round 3: Bivol lució mejor en este round, con variedad de golpes y fintas. Tercer round que se lleva el campeón.

Tarjeta extraoficial de SN: 10-9 Bivol (20-18 Bivol).

Round 2: De nuevo Bivol llegó en mayor cantidad y siguió trabajando con el jab, aunque Ramírez volvió a tener su momento con golpes limpios. El mexicano busca aprovechar su alcance, mayor que el del ruso.

Tarjeta extraoficial de SN: 10-9 Bivol (10-9 Bivol).

Round 1: Interesante asalto, con poco y nada de estudio: los dos salieron a quemar golpes, más que nada Ramírez que llegó a conectar arriba a Bivol, aunque el ruso fue el de las mejores manos con sus golpes rectos.

Spicy end to the 1st round 👀#BivolZurdo pic.twitter.com/F3qYaqRqE9 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 5, 2022

Comenzó la pelea.

Bivol también hace su camino al ring.

Sube al ring el Zurdo Ramírez.

Zurdo Ramirez makes his way to the ring 🇲🇽#BivolZurdo pic.twitter.com/Y5K5jyBCk6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 5, 2022

Se acerca el momento de la pelea más esperada. Ya quedaron atrás todos los combates preliminares y ahora solo queda esperar por Bivol y Ramírez en el ring.

Chantelle Cameron, la campeona indiscutida de peso superligero. La boxeadora inglesa de 31 años se transformó en la mejor de su división a nivel mundial al vencer a Jessica McCaskill por decisión unánime, con tarjetas de 97-93, 96-94 y 96-94. Cameron lució mucho más sólida técnicamente ante una McCaskill que hace tres años no combatía en esta división y no fue el habitual portento que destroza a sus rivales en peso wélter. Récord de 17-0-0 para la campeona.

Turno de las mujeres en Abu Dhabi. La inglesa Chantelle Cameron y la estadounidense (de padre mexicano) Jessica McCaskill se enfrentan a continuación por el campeonato indiscutido de peso superligero, en el combate coestelar.

¡Triunfo por nocaut técnico para Shavkatdzhon Rakhimov! El tayiko tumbó dos veces a Zelfa Barrett en el noveno asalto y el árbitro decidió que el inglés no podía continuar. Gran victoria de Rakhimov para coronarse campeón mundial por primera vez: ahora posee un récord de 17-0-1 con 14 KO.

Un combate más parejo, todavía sin alguien inclinado a la victoria. Llegamos a los rounds de campeonato y todavía no hay alguien totalmente perfilado al triunfo entre Barrett y Rakhimov: el asiático se recuperó tras su caída y, con mayor actividad que el inglés, se haya hecho probablemente con varios rounds, aunque la caída marca una ventaja del lado de Barrett.

Barrett se impone en los primeros rounds. El inglés conectó un buen uppercut que envió a Rakhimov a la lona durante el tercer asalto. ¿Se acabará el invicto del asiático?

Empieza la acción de títulos mundiales en Abu Dhabi: el tayiko Shavkatdzhon Rakhimov se enfrenta con el inglés Zelfa Barrett por la corona vacante de la FIB de peso superpluma.

Dos victorias para los hermanos Yafai: primero el experimentado Kal superó por decisión unánime (96-93, 96-93 y 95-94) en las tarjetas a Jerald Pacler a pesar de haber caído a la lona y luego el campeón olímpico Galal Yafai venció, en su tercera pelea como profesional, al mexicano Gohan Rodríguez por decisión dividida (96-94, 94-96 y 96-95) para retener el título internacional de peso mosca del CMB.

✨ @galal_yafai goes the distance for the first time as a pro, retaining his WBC International Flyweight Title by split decision!#YafaiRodriguez #BivolZurdo pic.twitter.com/GXzMqT5tJG — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 5, 2022

Así llegaba el Zurdo Ramírez, listo para su gran desafío.

Zurdo Ramirez arrives with a little motivation from Scrappy 🗣️#BivolZurdo pic.twitter.com/A0v1Z9GV9X — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 5, 2022

Atractiva acción en las preliminares: Jerald Paclar envía a la lona a Kal Yafai.

Anthony Joshua está en tierras árabes y no se perderá la velada.

13:30 ET. Bivol es el hombre que venció a Saúl Canelo Álvarez en mayo y tiene otro problema mexicano que resolver esta noche en la forma del corpulento Zurdo Ramírez, el excampeón del peso supermedio de la OMB que cuenta con un récord de 44-0 con 30 KOs.

También hay dos grandes combates por el título mundial en la cartelera, con la actual campeona del CMB y de la FIB del peso superligero, Chantelle Cameron, que se enfrentará a la estrella estadounidense Jessica McCaskill en un intento de convertirse en indiscutible en las 140 libras. Antes, Shavkat Rakhimov, entrenado por Freddie Roach, y Zelfa Barrett, de Manchester, lucharán por la corona vacante del peso superpluma de la FIB. Joe Cordina, que fue despojado de la corona tras sufrir una fractura en la mano, ha firmado para enfrentarse al ganador.

Bienvenidos al Etihad Arena de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, donde habrá una excelente velada boxística con varios títulos mundiales en juego y el combate entre Bivol y Ramírez cerrará la noche.

La cartelera completa de Zurdo Ramírez vs. Dmitry Bivol

Dmitry Bivol (c) venció por decisión unánime a Gilberto “Zurdo” Ramírez, por el título semipesado AMB

Chantelle Cameron (c) venció por decisión unánime a Jessica McCaskill (c), por los títulos superligero FIB, OMB, CMB y AMB

Shavkatdzhon Rakhimov venció por nocaut técnico a Zelfa Barrett, por el título superpluma FIB (vacante)

Galal Yafai venció por decisión dividida a Gohan Rodríguez García, por el título internacional mosca CMB

Khalid Yafai venció por decisión unánime a Jerald Paclar; peso gallo.

¿Qué canal televisa Gilberto “Zurdo” Ramírez vs. Dmitry Bivol? Dónde y cómo ver la pelea por TV y streaming online

El combate entre Gilberto “Zurdo” Ramírez y Dmitry Bivol será televisado mediante la plataforma de streaming DAZN en prácticamente todo el mundo, incluyendo México, Estados Unidos, Argentina y España. En Latinoamérica se podrá ver también por ESPN y Star+, mientras que además en México irá por TV en Azteca 7 y por streaming en tvazteca.com, pero en diferido a las 22:00.

Más | Click aquí para contratar DAZN en Estados Unidos

Más | Click aquí para contratar DAZN en España