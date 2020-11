‘Gignac me gritó gol porque dije que Tigres no es grande’; DT Toluca

Tras la eliminación del Toluca a manos de Tigres esta noche en el Volcán, el entrenador de los Diablos Rojos, Carlos Adrián Morales, consideró que el delantero André-pierre Gignac le fue a gritar uno de sus goles a la banca, ya que le molestó que durante la semana, el estratega dijo que Toluca sí es un club grande y la UANL no.

“Es cosa del futbol, cosa que a lo mejor a él le molestó lo que dije entre semana; cuando hace el gol lo grita y me lo grita a mí, después viene a pedir una disculpa y hasta ahí“.

Carlos Adrián dijo que tomó las cosas con calma y se mantuvo en la misma sobre que Toluca es más grande que los felinos.

“Tampoco es tan grave ni nada, es parte del futbol y es la chispa del futbol y eso es agradable mientras no se falte al respeto; yo en la semana no falté al respeto a un gran club y hoy lo sigo sosteniendo, este es un gran club (Tigres) que en los últimos 10 años ha hecho bien las cosas, un técnico que hablar de su experiencia está de más, ojalá yo pudiera llegar a ser un poquito de lo mucho que él ha hecho.

“En los últimas finales este club ha estado, pero eso no quita que el Toluca sea grande, histórico, con 103 años de historia, con 10 títulos en su haber, con grandes jugadores que han pasado por este equipo; yo nunca falté al respeto y hasta ahí, es parte del futbol no es para armar lío ni chisme“.

SE QUEJÓ DE QUE NO REVISARON UNA MANO DE SALCEDO

Por otra parte, el entrenador se dijo molesto porque ni el árbitro del encuentro ni el VAR, revisaron lo que consideró una mano clara de Carlos Salcedo dentro del área, con lo cual se hubiera marcado penal y quizá el gol del empate de los choriceros.

“Si se supone que hay una herramienta para ayudar y para mejorar esa parte, yo no entiendo por qué no, pero sería hablar y escucharse a excusa; si hay conciencia ojalá les caiga un poquito ahí, pero no me queda más qué hablar, siempre respeté como me gusta como me respeten, hoy voy a respetar siempre y ellos harán un análisis la gente que le corresponde en este caso, por qué no revisaron una mano que para ellos mismos era evidente”.

MEJORAMOS EN NO RECIBIR GOL EN EL ÚLTIMO MINUTO: JULIÁN QUIÑONES

Por otra parte, Julián Quiñones atacante de Tigres, habló sobre la clasificación del conjunto felino a Cuartos de Final y

aceptó que el equipo del Tuca Ferretti no terminó de la mejor forma, al acabar sufriendo y pidiendo la hora

, pero al menos ya no les metieron gol en el último minuto, algo de lo que venía padeciendo el conjunto de la UANL.

“No terminamos de la mejor manera (el partido), terminamos con uno menos, mejoramos el aspecto de recibir gol en el último minuto, nos mentalizamos en eso. Nos caracterizamos por tener mucho toque de balón y manejo, hoy se vio ese corazón y garra”.