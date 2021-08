Gianna Woodruff va por la final de los 400 metros vallas

La panameña Gianna Woodruff clasificó ayer para la final de los 400 metros vallas de los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima, Perú, que se disputará mañana, jueves.

Woodruff terminó quinta en su heat de semifinales con un tiempo de 56:70. La puertorriqueña Joseph Claxton ganó la serie con 56: 30.

En las dos eliminatorias de los 400 vallas, las tres primeras de cada una clasificaban a la final junto a los dos mejores tiempos, que salieron del heat en que tomó parte la panameña.

Crespo

En otros resultados de ayer, en la natación Edgar Crespo finalizó sexto en su heat de los 100 metros pecho, ocupando el puesto 16 entre 27 participantes, con un tiempo de 1:02.95. Con ese tiempo pasó a la final B, que se decidía anoche.

Emily

También en la natación, Emily Santos, de 14 años, se apuntó un quinto lugar en su heat de los 100 metros pecho, con un tiempo de 1:12.39.

Con ese tiempo Santos alcanzó un récord nacional en esa modalidad y terminó 13 en la general, clasificando para la final B que se disputaba anoche.

“Me sentí nerviosa, pero cuando terminé, estaba demasiado feliz y emocionada”, dijo la nadadora panameña.

“Antes de tirarme, el corazón no me dejaba de palpitar, estaba nerviosa, pero cuando me tiré me concentré y terminé mi carrera. Estaba emocionada por haber estado nadando en una piscina de tan alto nivel. Vi el tiempo y quedé muy feliz”, dijo regocijada la pequeña sirena panameña.