Ghali abandonará España esta noche desde Pamplona, horas después de que el juez Pedraz le dejara en libertad

La marcha de Ghali de España, que ya ha informado a Marruecos de su salida, se produce después de que este martes por la mañana prestara declaración por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz , que decidió no imponerle medidas cautelares, más allá de solicitar un teléfono y una dirección postal para poder localizarlo. El magistrado se negó así a la retirada del pasaporte o a su detención al no apreciar el riesgo de fuga que denunciaba la acusación particular. Tampoco la Fiscalía consideró retirarle el pasaporte.

