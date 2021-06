Gestoras y vacunados no están exonerados

Las fuentes consultadas por La Prensa confirmaron que, por ahora, no se investiga al Minsa como tal y que hasta el momento no se ha llamado a declarar a la ministra consejera Eyra Ruiz. La única que ha ido a declarar es Itzel de Hewitt, coordinadora nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Más tarde, las fuentes ligadas a la investigación que hablaron con este medio precisaron, empero, que la fiscalía aún no ha determinado la veracidad o no de la sustancia aplicada.

Las fuentes aclararon que, aunque ambas han prestado ayuda a la fiscalía, no hay un acuerdo para no formularle cargos.

You May Also Like