Gestión de crisis: una triple exigencia

La gestión efectiva de la comunicación de crisis implica una triple exigencia, son tres preguntas sencillas pero que en un contexto adverso a veces son difíciles de responder: ¿qué pasó?, ¿qué estamos haciendo para resolver la crisis? y ¿qué podemos hacer para que no se repita? Son planteamientos impostergables que requieren respuestas de la empresa y mientras no se atienda esta triple exigencia de forma oportuna, la crisis tenderá a amplificarse.

