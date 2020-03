Gesta del Atlético en Anfield con Marcos Llorente como héroe inesperado

La prórroga no cambió el escenario, con dominio total y absoluto de los reds. Avisó Wijnaldum con un remate que despejó el omnipresente Oblak, pero en la siguiente acción el esloveno ya no pudo hacer más milagros. Firmino remató de cabeza un gran pase de Alexander-Arnold, el balón se estrelló en el palo y le volvió al brasileño, que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red.

