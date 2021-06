Gervonta Davis vs Mario Barrios: consulta todos los resultados

Repasa los combates de la cartelera encabezada por la pelea por el título Superligero de la Asociación Mundial de Boxeo

El norteamericano Gervonta Davis se convirtió este sábado en campeón de tres divisiones distintas a costa del mexicoamericano Mario ‘Azteca’ Barrios al quitarle el cetro regular Superligero de la Asociación Mundial de Boxeo en el evento estelar de la cartelera de Mayweather Promotions y Premier Boxing Champions en la State Farm Arena de Atlanta, Georgia.

Davis llegó como favorito para llevarse la victoria con una línea de 4.5 a 1 y ahora suma un nuevo cinturón a su colección que incluye la faja ‘súper’ de peso Superpluma por la AMB, y también el campeonato regular Ligero AMB.

Gervonta Davis mandó cuatro veces a la lona a Mario Barrios para arrebatarle el cetro Superligero. Amanda Westcott/SHOWTIME

Con 26 años de edad, Barrios, originario de San Antonio, Texas, tenía una buena racha para la contienda, incluyendo cuatro nocauts en sus últimas cinco victorias en el ensogado.



Consulta aquí los resultados de todas las peleas:

BATYR AKHMEDOV VS. ALGENIS MÉNDEZ

Pelea eliminatoria de peso Superligero de la AMB (140 libras/64 kg)

12 rounds

El dominicano Algenis Méndez no pudo continuar por una lesión en la mano. Twitter: @premierboxing

El dominicano Méndez opuso resistencia ante el uzbeko Akhmedov en los primeros seis rounds, sin embargo, no pudo mantener el ritmo y recibió castigo hasta que terminó la pelea al final del octavo asalto luego de una lesión en la mano del caribeño.

“La pelea fue acorde a nuestro plan. Nos esperábamos que sea así de dura. Yo había estado fuera del ring por mucho tiempo y necesitaba acumular esos rounds. Mi plan es pelear por un título mundial la próxima vez”, declaró Akhmedov después del combate. “Nosotros sabíamos que esta pelea sería incómoda y engañosa. Él me estaba dando cabezazos y codazos. Fue una buena experiencia para mí. Fue enorme para mí poder ganar esta contienda. Estoy contento de haber regresado al ring con un resultado positivo. Estoy agradecido de haber podido formar parte de este evento y estoy ansioso por poder regresar a casa para estar con mi familia. Méndez es un tipo duro que pelea contra los mejores. Sabíamos que no sería un paseo y, cuando lo lastimé, mi esquina me decía que baje un cambio y me tome mi tiempo antes de ir en busca del nocaut“.

“Me empecé a sentir lesionado en el segundo y tercer asalto. Mis nudillos estaban rotos y ya no podía golpear después de que lo corté [a Akhmedov] con un derechazo en el primer round”, indicó Méndez. “Intenté seguir peleando a partir del cuarto round, pero no había que hacerle. ¿Sabes lo que pasó? Extrañé a mi equipo, aquel con el que me entrené en Inglaterra. Ellos necesitaban un permiso para ingresar a Estados Unidos y no pudieron conseguirlo. Estuve aquí con gente distinta en mi esquina, ahora solo quiero descansar antes de pensar sobre lo que será mi futuro”.

CARLOS ADAMES VS. ALEXIS SALAZAR

Pelea de peso Superwélter (154 libras/69.9 kg)

10 rounds

El dominicano Carlos Adames acabó al mexicano Alexis Salazar en el tercer round. Twitter: @premierboxing

Después de un par de intervenciones polémica del réferi, Adames decidió no dejar ninguna duda con un potente izquierdazo al rostro de Salazar, quien no pudo superar la cuenta de protección y cayó noqueado en el tercer round.

“Yo estuve en control durante la pelea entera, y eso le provocó darse la vuelta un par de veces”, señaló Adames tras su triunfo. “Yo trabajaba mi jab al cuerpo primero, y cuando vi que eso funcionaba me enfoqué en mi gancho de zurda, hice mi trabajo y seguí mi estrategia de la A a la Z para ser tan exitoso como quería. El momento clave de la pelea fue cuando le hice perder la concentración, una vez que logré eso fue fácil para mí. Si fuese por mí pelearía contra quien sea. No sabría decirte quien exactamente, pero quien quiera cruzarse conmigo está bienvenido a subirse al ring”.

“Me sentía bien dentro del ring y pensaba que estaba ganando rounds. Pero luego él comenzó a agarrarme y ahí fue cuando me dio con el uppercut, eso cambió la pelea”, reconoció Salazar. “Yo solo debo volver a trabajar y seguir buscando más oportunidades. Hay varios que nunca consiguen chances como ésta. A veces ganas y a veces pierdes“.

ERICKSON LUBIN VS. JEISON ROSARIO

Pelea eliminatoria de peso Superwélter del CMB (154 libras/69.9 kg)

12 rounds

Erickson Lubin mostró su poder de puños para acabar con el dominicano Jeison Rosario. Amanda Westcott/SHOWTIME

El poder estuvo del lado de Rosario, pero Lubin fue el que conectó los mejores golpes para acabar por nocaut la pelea en el sexto asalto luego de mandar dos veces a la lona al dominicano, quien no pudo superar la cuenta de protección y ahora se coloca como el siguiente en la fila para pelear por el campeonato.

“Yo simplemente seguí mi estrategia. Regresaba a mi esquina tras cada round y el Coach [Kevin] Cunningham y mi equipo me decían, ‘Mantente consistente con el jab‘, y yo soy mucho más rápido que él y por eso sabía que él buscaba responderme con su buen poder. Así que yo lo eludía y lo castigaba con mi jab de forma consistente”, refirió Lubin. “Comencé a herir su cuerpo desde que comenzó el primer round. Arranqué buscando su cuerpo y lo vi gruñir. Así que pude lastimarlo yendo al cuerpo y solo quería distraerlo con el jab antes de bajar. Así fue como lo derroté. Coach Cunningham es un entrenador del Salón de la Fama. Él me decía que no me vuelva loco cuando lo hería. Nosotros solo queríamos golpearlo de forma sistemática, y eso fue lo que hicimos, sabía que la pelea estaba acabada aún después de que él se levantó tras caer a la lona. Yo sé que soy un gran finalizador y sabía que lo había derrotado desde el momento que lo vi caer. Quiero que mi próxima pelea sea por el título mundial. Quiero enfrentar a todos en las 154 libras. Soy el número uno del CMB pero elegí enfrentar a Rosario. No eludo a nadie. Quiero poder decir que peleé contra todos en mi división cuando yo sea campeón mundial”.

“Me siento tan mal en este momento. Todavía no aprendí mi lección, todo esto acaba de suceder. Volví a perder…es tan frustrante. Yo estaba convencido de que iba a ganar”, aceptó Rosario. “La pelea comenzó a cambiar después del segundo asalto. A partir de ahí comencé a escuchar y consultar con mi esquina, Lubin es un gran peleador. Hizo todo bien para ganar. Que disfrute su victoria“.

GERVONTA DAVIS VS. MARIO BARRIOS

Pelea por el título de peso Superligero de la AMB (140 libras/64 kg)

12 rounds

Gervonta Davis se consagró campeón en tres divisiones distintas tras noquear a Mario Barrios. Amanda Westcott/SHOWTIME

Davis fue un verdadero tanque, envió a la lona cuatro veces a Barrios y terminó no solo acabando con su invicto, sino arrebatándole el cetro Superligero de la AMB con una actuación sobresaliente, mejorando su récord a 25-0 con 24 nocauts.

“Lo hice difícil. Definitivamente pude haberme facilitado las cosas, pero yo subí dos divisiones de peso e hice mi trabajo“, declaró Davis al final de la pelea. “Simplemente los ajustes que hice subiendo a las 140. O sea, lo golpeé de forma limpia, ese es el tipo de peleador que soy yo. Yo no quiero lastimarte con cualquier cosa, sabía que si lo golpeaba, estaba listo. Lo atrapé, y se notó. Mi entrenador me decía que cambie a un estilo de jab, pero yo soy un zurdo y la gente sabe que me inclinaré hacia el lado del jab. Así que intenté utilizarlo como carnada. Amagaba con ir a la izquierda y lanzaba mi derecha. Y mi gancho, con eso lo liquidé.

“Sabía que él estaba lastimado. Era cuestión de agarrarlo en el momento más propicio. Floyd [Mayweather] vino y me dijo que yo estaba decepcionado, y yo sabía que lo estaba. Entonces él me dijo que le demuestre que soy espectacular. ¡Y así lo hacemos aquí! No me puedo comparar a los grandes aún. Ustedes saben que este hombre [Floyd] puso la vara. Yo solo sigo tus pasos, y te agradezco por guiarme por el camino correcto, Floyd, te aprecio. Estoy agradecido por estar en esta posición”.

“Primero que nada, quiero agradecerles a todos aquí en Atlanta. Ustedes no decepcionaron. Ya quiero volver a pelear aquí nuevamente”, indicó Barrios “Nunca he sido un resentido. Felicitaciones a Tank. Vino aquí e hizo lo suyo en una pelea tan emocionante como ambos vaticinamos. Él fue el mejor esta noche, pero yo definitivamente regresaré. Gervonta es explosivo. Me agarró resbalando, y así es el boxeo. Un golpe puede cambiar una pelea y eso fue exactamente lo que sucedió esta noche. Felicitaciones para él. Por supuesto que quería continuar. Les había dicho a todos que les demostraría que soy todo un guerrero azteca y espero que todos hayan disfrutado las peleas esta noche”.