Gerardo Solís entra a la Contraloría, con el reto de las planillas de la Asamblea Nacional

En el discurso que emitió en la Asamblea cuando fue ratificado prometió que hará las auditorías que se tengan que hacer, y que respetará la independencia de los poderes. “Entiendo que me han nombrado para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Sé que no es un cheque en blanco. Aspiro a que no haya dudas al respecto, tanto dentro como fuera de la institución”, aseguró.

You May Also Like