Gerard Piqué está al día en las redes sociales

Gerard Piqué se apuntó en la madrugada del lunes a la nueva moda que arrasa en las redes sociales, estrenando un canal propio de Twitch y en el que, durante cerca de dos horas y con una conexión con el famoso streamer Ibai Llanos entre medio, desveló no pocas cosas.

El central azulgrana, que cerró este estreno publicando un video en el que se le puede ver junto a Ronald Koeman durante un traslado a San Sebastián cuando cumplió cinco años (se cumplirán tres décadas en febrero), desveló interioridades de su rebaja de salario que, aseguró, será seguida por sus compañeros de capitanía, habló de la marcha de Messi, de Bartomeu y Laporta… Y de muchas cosas más.

“¿La rebaja de salario? Desde el primer día estuvimos abiertos a ello. Nos alineamos los cuatro (refiriéndose a Busquets, Sergi Roberto y Jordi Alba) y dimos todas las facilidades… Por un tema de timing decidimos que yo fuera el primero. pero han existido malentendidos y quiero dejar claro esto. Estamos totalmente alineados con el club para que podamos salir de esta situación” afirmó, asegurando que tras su acuerdo “vendrán los siguientes”.

Gerard Piqué tiene clara su posición mediática. Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

“Hay que ser agradecido y entender la situación. No ha habido ningún problema en la rebaja y siendo yo el primero ahora vendrán los demás capitanes” sentenció, advirtiendo que “sabemos la situacion del club por el covid y porque en los últimos años la gestión no fue muy buena. Y estamos a su lado” y dejando claro que “se decidió que yo fuera el primero en anunciar la rebaja. La información no fluye como querríamos pero mis compañeros harán el mismo esfuerzo que yo he hecho”.

“Sí, tengo más feeling con Laporta que con Bartomeu. Varios jugadores nos sentimos engañados por Bartomeu y con Jan hay más trato. Está poniendo orden, vuelven a existir unas jerarquías que en el pasado faltaron y eso se nota” reveló en cuanto a su relación con el ex presidente y habló, también sin tapujos, de la marcha de Messi.

“Nos conocemos desde que teníamos 13 años y está claro que el tema fastidió. Leo le ha dado mucho al Barça y fue duro porque él nos hizo mejores a todos… Pero hay que aceptar la realidad. Tenemos que dar un paso adelante y deseándole la mejor suerte estar convencidos de nosotros mismos”. ¿Y su sucesor?… “Alguien tendrá que ponerse el 10… Se lo dije al Kun pero no lo ve claro. Llevar el 10 es muy chulo pero por la historia y tal es muy complicado ahora”, resumiendo la situación con claridad: ” Fue un shock. Yo durante todo el proceso no hablé con Leo, quieres dejar que tomen su decisión. Parecíaa que estaba hecho y al final el resultado no lo esperaba nadie”.

Salir adelante con una nueva generación de jugadores que Piqué aseguró “es la hostia. No es para ponerles presión, pero Nico y Gavi, que no los conocía nadie, han hecho la pretemporada y son gente que van a estar muchos años. Tenemos los Ansu, Riqui, Pedri, Eric, Demir, que conduce la pelota como Messi… Hay una gran base y tenemos que pensar que La Masia es nuestra razón de ser porque tenemos presente y un muy buen futuro en el club”.

“No sé la situación del PSG con el fair play financiero, no estoy ahí metido y supongo que la UEFA lo controla pero si han fichado será porque han podido” comentó de pasada respecto a las incorporaciones monumentales del equipo galo y sorprendió con una postura alejada de la SuperLiga, aunque revelando que en el futuro “se irá hacia allí porque es inevitable”.

“A mi me gustaría mantener las Ligas como están porque soy un tradicional, pienso en clubs y aficiones como Villarreal, Bilbao, Sevilla, Valencia… y muchas más que están ahí y cuyos clubs serían perjudicados porque una Superliga podría excluir a algunos” solventó… aunque reconociendo que “con el tiempo habrá un cambio porque es algo necesario”.