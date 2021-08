Gerard Piqué da el salto a Twitch y se considera “un visionario”

La polémica creada por las declaraciones del periodista Juanma Castaño después de que el streamer Ibai Llanos fuese el único ‘medio’ español en la presentación de Leo Messi con el PSG has desencadenado un torrente de reacciones en ambos lados. El último en posicionarse no ha sido ni periodista ni streamer, sino un Gerard Piqué que nunca deja insatisfecho a nadie.





“Después de ver el Ibai vs Juanma con Siro de juez, he decidido que voy a hacerme una cuenta de Twitch. All in”, publicó Piqué en su cuenta personal de Twitter durante el directo en el que Ibai recibió a Castaño y ambos limaron asperezas tras el ya famoso “yo no entiendo nada. Punto. Que cada uno interprete como quiera” del periodista.

Al día siguiente, el central del Barça hizo el anuncio oficial. “Me hice cuenta hace 5 años para poder estrenarla en el 2021! Soy un puto visionario. Me conectaré cuando me apetezca, como todo lo que hago en la vida. Se viene…”. Siempre con su particular sentido del humor y ironía, Piqué avisa de su desembarco en Twitch, pero con sus propias reglas, “cuando quiera”.

Piqué no es en absoluto nuevo en todo esto de las nuevas plataformas de comunicación. Siempre muy activo en Twitter, el jugador del Barcelona ya marcó tendencia al ser uno de los jugadores que más ‘horas de vuelo’ acumularon en Periscope. Ahora, se ha mostrado siempre muy cercano a Ibai Llanos y ha colaborado con él en algunos de los proyectos llevados a cabo por el streamer en Twitch.