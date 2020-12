Gerard Butler: ‘Siempre prevaleceremos’ | La Prensa Panamá

Estos son obviamente tiempos desafiantes e inusuales a los que aún estamos tratando de acostumbrarnos. No teníamos idea al hacer esta película sobre qué tan alineada iba a llegar a estar en relación a lo que está sucediendo hoy en día. Pero considero que cualquier conclusión a la que se llegue relacionando esta película y lo que está ocurriendo, serán todas increíblemente positivas y catárticas en un modo tal que nunca hubiéramos pensado que este film podría ayudar. Te eleva ya que uno se da cuenta que no importa lo que suceda, siempre prevaleceremos, lo atravesaremos.

Siempre supe que entre el guión y la dirección de Ric tendríamos una película muy emotiva. Pero incluso luego de decir eso y ver el producto final, no me había dado cuenta de lo poderoso que iba a ser. Nunca se desacelera de manera tal que es increíblemente estimulante, verdadero y auténtico.

Trabajar con Ric Roman Waugh facilitó el que pueda lograr transmitir lo máximo posible para provocar emoción en la audiencia; y nadie lo hace mejor que Ric. Es por esto que disfruto trabajando con él, desde mi última película Agente Bajo Fuego (Angel Has Fallen) porque en todas sus películas he vivido lo que vive el personaje. Estos personajes están por un lado devastados y por otro inspiran.

Lo que realmente me gustó de John Garrity fue la astucia de su personalidad. No es una estrella en acción, sino que es simplemente un hombre con un trabajo. Sigue intentando constantemente hacer lo mejor que puede para poder estar presente para su hijo y volver a estar juntos con su esposa. No ha hecho particularmente un estupendo trabajo y creo que eso es algo de lo que se va dando cuenta a medida que la historia avanza. Cuando el momento llega, es un hombre fuerte y saca la necesidad que tiene de proteger a su familia y usa todo lo que tiene en su poder para mantenerlos a salvo, incluso cuando parece que tiene una chance en un millón de superar la situación.

