Geométrica injusticia suprema | La Prensa Panamá

Es que no termina un escándalo cuando viene otro geométricamente mayor. Por ejemplo: escuchamos que un magistrado, muerto de susto, le decía a una procuradora “¡me grabaron, me grabaron! ¡El caso se va a caer!” ¿Cuál caso? Pues claro que el del ladrón y coimeador más grande en la historia de nuestra República. Y ahora nos enteramos que a ese magistrado llorón hay intención de reelegirlo, ¡por 10 años más!

You May Also Like