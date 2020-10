Geógrafos y geografía panameña | La Prensa Panamá

Es hora de que a este Instituto se le otorgue el lugar que verdaderamente le corresponde, pasar de ser una simple unidad para ocupar la verdadera posición que le corresponde, con una transformación que le haga llegar al nivel de los Institutos geográficos de Brasil, México o Colombia. Solo es necesario una breve visita para ser testigo de lo descuidada y deteriorada infraestructura sobre la cual reposa una de las más importantes casas de hacer geografía con la que cuentan los panameños. Actualmente la geografía en Panamá está en la cuerda floja, al ser una de las disciplinas de menos preferencias por los estudiantes en las escuelas pre-medias y medias, hasta ser llamada en ocasiones como una disciplina “aburrida”. Esto es preocupante, porque la geografía no es solo recordar las elevaciones más altas o recitar las capitales de países como poemas, no es una disciplina de simple memoria, es una disciplina de puente, de análisis, de información e interpretación. El ejemplo más claro se puede ver en la actualidad, al darse los primeros casos de Covid-19 en Panamá, ¿qué estuvo incluido desde el primer informe que se presentó ante la sociedad? Mapas, mapas sobre los cuales claramente se puede localizar el problema, donde se aplican métodos científicos, caracterización de las condiciones de fronteras, creación de planes de mitigaciones y gestión de rutas de trabajo y control.

You May Also Like