Genevieve Hansen: La bombera a la que no permitieron ayudar a George Floyd: “Había un hombre que estaba siendo asesinado” | Internacional

La bombera terminó por declarar, angustiada, ante el jurado: “Literalmente vi a los agentes de la policía no tomarle el pulso y no hacer nada para salvar a un hombre”, acusó la bombera, dejando claro que tenía todo grabado. Cuando el abogado de Chauvin le preguntó si la gente que se había congregado alrededor de la escena estaba perturbada, Hansen le respondió: “No sé si ha visto morir a alguien, pero es perturbador”.

Eric Nelson, el abogado del expolicía, interrogó a Hasen sobre cuánto le costaría hacer su trabajo si tuviera a una docena de personas gritándole al lado o incluso amenazándola. Ella respondió que no le molestaría porque confiaba en el entrenamiento que había recibido. Y la testigo terminó por responder: “Su pregunta es imprecisa porque no sabe [en qué consiste] mi trabajo”.

Para Hansen fue evidente que el estado de consciencia de Floyd estaba “alterado” porque no se movía incluso cuando Chauvin inclinaba su cuerpo con más fuerza hacia su cuello. “Esos son estímulos dolorosos”, explicó la bombera en el juzgado del condado de Condado de Hennepin. “¡Dime cuál es su pulso en este momento!”, le gritó Hansen a los agentes mientras grababa la escena donde otros transeúntes también los presionaban para que dejaran en paz a Floyd mientras este reclamaba que no podía respirar.

Cuando los fiscales le preguntaron cómo se sintió al no poder asistir al afroamericano, Hansen rompió a llorar y contestó que “totalmente angustiada”. “Les supliqué. Estaba desesperada por ayudar”, agregó. La bombera se recriminó no haber llamado inmediatamente al servicio de emergencias 911 para que acudieran los paramédicos después de ver cómo Chauvin clavaba la rodilla en el cuello de Floyd. Hansen aseguró que ella podría haber revisado si el entonces detenido padecía de una lesión en la médula espinal por el enorme peso que cargó en el cuello, abrirle las vías respiratorias para comprobar si había alguna obstrucción y chequearle el pulso. Si no lo encontraba, comenzar con las compresiones. La bombera estaba capacitada para realizar todas esas labores, pero los agentes se lo impidieron y una hora después de que trasladaron a Floyd al hospital, el afroamericano murió.

You May Also Like