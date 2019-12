Génesis Arjona le agradece a Dios por su esposo

El 2019 ha sido un año de cambios para Génesis Arjona, quien pasó de ser guerrera a diputada de la nación. En el plano personal su vida también dio un giro de 180 ° ya que contrajo matrimonio con Abdul y está en la dulce espera de su primogénito.

A pesar de todas esas bendiciones, su embarazo no ha sido fácil. Sangrado, vómito, mareos, los típicos síntomas los ha tenido a la misma vez, pero más allá de quejarse, ella le agradece a Dios, sobre todo por su esposo, “un hombre que me apoya tanto. Que ha estado no solo en los buenos momentos… también en los malos”, dijo.

“Cuando me has visto que hay días que no podía más, me cuidabas esto es lo que valoro y me llena el corazón de tanto. Solo le pido a Dios nos de salud y la oportunidad de ser buenos padres”, escribió Arjona en su cuenta de Instagram.

La pareja está a la espera de su primogénito Abdul Jr.

Génesis respeta a todas esas mamacitas que afrontan embarazos difíciles y también a las suertudas que no sienten nada.