Género y corrupción: la interrelación

¿Cómo se cruzan estas condiciones con la corrupción? La negación de los recursos públicos, su mal uso en gastos no prioritarios (como campañas de imagen gubernamental y no de información sanitaria) y su desviación para seguir cebando las planillas públicas con copartidarios y malgastando en actividades clientelares, les pega más duro a las mujeres que cumplen los roles de cuidadoras. Como ejemplo, Panamá es uno de los países donde más del 85% de la noble profesión de enfermería es ejercida por mujeres. Si vamos al tema laboral, cifras del Mitradel indican que el 2020 cerrará con una tasa de desempleo hasta el 25 % y un crecimiento en el sector informal de 55 %, sabiendo que en la informalidad más del 50% son mujeres.

