Generación con renovables acaparó ofertas en licitación

“Me hubiese gustado que la licitación fuese por más tiempo, ya que desde el 2015 no hemos tenido licitaciones de largo plazo; y de corto plazo, la última fue en el 2019. Tenemos en Panamá muchas empresas generadoras que están trabajando únicamente con el mercado ocasional (spot) y eso no es sostenible”, advirtió Nanik Singh, presidente de Potencia Verde.

You May Also Like