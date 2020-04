Gemma Marín se motiva bailando con su hija…así se olvida del COVID-19

En estos tiempos tan difíciles vale la pena ocuparte en algo y sonreír porque sigues firme, de pie y en la lucha. Bailar sigue siendo la forma de motivarme de Gemma Marín.

“Cada vez que pongo música y me dejo llevar, me olvido del COVID-19, del hospital, y de la cuarentena… creo que una de las cosas que más me apetece es bailar al aire libre una noche de verano en compañía de toda mi gente”, explicó la expareja del boxeador panameño Israel Duffus, quien reside en Estados Unidos.

Y es que según Gemma, el gusto por bailar es algo que han heredado sus hijas, Alexandra y Daniela. “Alexandra, cada vez que escucha alguna de sus canciones favoritas, no duda en ponerse a bailar, y Dani, aunque sea pequeña, se vuelve loca cada vez que escucha música o que ve a su hermana bailando”, destacó ella en su cuenta personal de Instagram en donde – por supuesto- aparece bailando.

Sus seguidores le comentaron que Daniela ha crecido muchísimo, y eso es bueno. Ella está muy asombrada de lo grande que está la hija pequeña de Duffus.

Cabe mencionar que Gemma labora en un nosocomio de España como enfermera por el tema de la pandemia. Contó que metió los papeles y la llamaron al día siguiente. Ella, por supuesto, aceptó para ayudar a salvar vidas. “Llevo muchos días sin poder dormir, y algo dentro de mi me dice que tengo la responsabilidad de cómo sea aportar mi granito de arena, son tantas las veces que la vida me ha ayudado, y tanto lo que me ha dado, que no puedo quedarme en casa cuando el mundo pide a gritos sanitarios”, dijo en ese entonces.

Contó que mandó su curriculum de enfermera a todos los hospitales que batallan contra el COVID-19 y que necesitaban enfermeras avisando que hace 10 años que no toco un hospital, “esta mañana me llamaban para incorporarme hoy mismo, lo cual me ha confirmado lo acertado de mi decisión…“, contó en aquella ocasión.

Sabe que para mucha gente será una locura teniendo dos hijas pequeñas, pero gracias a Dios tiene una familia que la apoya y ellas siempre estarán bien atendidas, “y en cuanto al miedo a contagiarlas, claro que lo tengo, pero eso va hacer que extreme al máximo las medidas de seguridad”, destacó en la red social.

Además envió un gran mensaje: “No es época de miedos, es tiempo de responsabilidad y empatía, juntos acabaremos con esto, y cuando acabe seremos más fuertes”, acotó.