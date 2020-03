Gemma Marín desempeña su rol como enfermera en España; combate el COVID-19

Gemma Marín pensó que este era el momento para meter su hoja de vida como enfermera y aportar su granito de arena en la lucha contra el COVID-19.

La expareja del boxeador panameño Israel Duffus subió a us cuenta personal de Instagram un “post” en donde explicaba su situación, enfatizando en que tiene 10 años que no tocaba un hospital en su rol de enfermera. ¿Y adivinen qué? ¡La llamaron!

“Llevo muchos días sin poder dormir, y algo dentro de mi me dice que tengo la responsabilidad de cómo sea aportar mi granito de arena, son tantas las veces que la vida me ha ayudado, y tanto lo que me ha dado, que no puedo quedarme en casa cuando el mundo pide a gritos sanitarios… ayer mandé mi curriculum de enfermera a todos los hospitales que batallan contra el Covid-19 y que necesitaban enfermeras avisando que hace 10 años que no toco un hospital, esta mañana me llamaban para incorporarme hoy mismo, lo cual me ha confirmado lo acertado de mi decisión…”, explicó Gemma.

La “instagramer” está segura de que para mucha gente esto de que empiece a trabajar como enfermera para combatir el COVID-19 será una locura teniendo dos hijas pequeñas, pero gracias a Dios tiene una familia que la apoya y ellas siempre estarán bien atendidas, “y en cuanto al miedo a contagiarlas, claro que lo tengo, pero eso va hacer que extreme al máximo las medidas de seguridad”, dijo. ¡Ya saben!

Y es que según Marín, no es época de miedos, es tiempo de responsabilidad y empatía, ya que juntos acabaremos con esto, y cuando acabe seremos más fuertes.

Muchas víctimas

Cabe mencionar que en España hay 33.089 personas infectadas por el coronavirus y el número de fallecidos ascendió a 2.182.