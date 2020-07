Géminis – Viernes 3 de julio de 2020: las circunstancias giran a tu favor, como lo buscabas | Horóscopos Géminis

Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo, Géminis así como Libra. La relación más tensa: tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Escorpión, Piscis, así como de Tauro, Virgo y Capricornio. Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de aire (Géminis, Libra y Acuario) así como dos de fuego (Sagitario y Leo). Si estás soltero o soltera: no descuides las invitaciones que recibirás en estos días y prepárate convenientemente para encuentros de contenido romántico, la clave está en que seas siempre tú mismo y no trates de imitar a nadie.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este viernes: medio, más bien algo bajo. Dinámica cósmica que debes aprovechar: un encuentro casual con quien puede darte una excelente idea relacionada con tu economía. Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Géminis: hablar demasiado, decir lo que no conviene con tal que entablar una conversación. ¿Qué debo evitar?: las pláticas innecesarias con personas poco confiables. Frase del día: las mejores cosas de la vida nos llegan cuando no las buscamos.

Salud Cuida mucho tu sistema respiratorio, bronquios, pulmones, no permitas jamás que nadie fume cerca de ti y mucho menos en tu casa porque durante este ciclo estás más sensible que otras veces y tu organismo reaccionará muy fuerte frente a esas sustancias contaminantes.

Noticiero astrológico: La Luna se encuentra en Sagitario, un signo del elemento fuego y la vibración de hoy es del 5, la que indica la intuición refinada y sutil, por lo que no te debes de asombrar si tienes sueños o descubre cosas que hasta estos momentos te parecía evidentes pero que no las habías resuelto. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados.

