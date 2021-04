Géminis, horóscopo del martes 27 de abril de 2021 | Horóscopos Géminis

Salud Tu casa 6 está ocupada por el signo de Escorpión; el cual en temas de salud nos puede estar indicando ciertas emociones que no han podido fluir adecuadamente o encontrar una manera de expresión ideal y si a eso le sumamos la presencia de la Luna que nos habla de temas del subconsciente se vuelve muy obvio el tener que liberar eso que tienes atorado; utiliza toda esa energía emocional para transformarla en ánimos para hacer ejercicio, en arte, literatura o simplemente visita algún amigo cuéntale tus penas; te darás cuenta de lo sanador que es vaciarte de todo esto que ya no te sirve.

