Géminis – Domingo 25 de octubre del 2020: podrías decidir un cambio radical y armonioso | Horóscopos Géminis

Pronóstico del día : el tránsito de los signos entre Acuario y Piscis, ha proporcionad un toque de buena energía a tu pensamiento, alejando todo aquello que se asemeje a la catástrofe. Con buena fortuna has estado cerca de quienes te acompañan con confianza y de los que no, tomaste la decisión correcta de alejarte, al menos es una posibilidad.

