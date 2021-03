Gema López se somete a una cirugía estética y pasa por quirófano por primera vez

Gema López, colaboradora habitual en Sálvame, se cuida mucho y le gusta verse bien. Así lo demuestra en su perfil de Instagram, donde se ha convertido en toda una influencer.

La periodista ya se había hecho algunos retoques como un lifting de ojos o iluminarse la zona del escote con un tratamiento, pero no habían requerido cirugía alguna.

Sin embargo, hoy Gema ha confesado en sus stories de Instagram que hace un par de meses entró a quirófano por primera vez para someterse a una liposucción. Pero no se trata de una liposucción cualquiera, sino una que emplea las técnicas más avanzadas en esta área. La lipo vaser, o lipo de alta definición, se basa en una remodelación corporal 360.

“Es una pequeña cirugía muy sencilla. Yo, en mi caso, me la he hecho en la zona baja del abdomen, porque a pesar de que soy muy delgada, siempre acumulaba ahí grasa y por más tratamientos que me hacía no había manera”, contaba a sus seguidores la compañera de Jorge Javier Vázquez.

Gema también ha recalcado que la operación era muy sencilla y que ella entró en el hospital a las nueve de la mañana y a las cinco ya estaba en su casa. Para mantener el tratamiento debe ahora hacerse drenajes linfáticos. “La verdad es que estoy supercontenta con los resultados“, ha acabado diciendo finalmente.