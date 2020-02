¿gel desinfectante o lavado de manos con agua y jabón?

En este sentido, los desinfectantes de manos sin agua que contienen otros líquidos como alcohol pueden servirnos para cuándo estamos fuera de casa, por ejemplo, pero no cuándo las manos estén visiblemente sucias. La OMS recomienda el lavado con jabón y agua ya que estos geles no eliminan la suciedad . Además, el organismo internacional aconseja adquirir un desinfectante que contenga entre el 60 y el 90% de etanol y aplicarlo en la palma de la mano durante, al menos, 20 o 30 segundos.

You May Also Like