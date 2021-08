Geishas panameños logran puntuación casi perfecta en cata internacional

Los cafés de la variedad Geisha cultivados en Panamá siguen logrando calificaciones casi perfectas por jurados internacionales, con hasta 98 puntos, según la XXV Cata Internacional del Best of Panama (BOP), que termina este 7 de agosto, indicó la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP en inglés) en una nota de prensa.

La XXV Cata Internacional del Best of Panama. Cedida

